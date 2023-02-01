سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 1 فبراير.. الطن بيعمل مفاجأة للتجار

رياض - احمد صلاح - حافظ سعر الأرز الشعير اليوم، الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023 على استقراره للطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة في الأسواق، مقارنة بسعر الأرز أول أمس، بسعر الأرز منذ يومين، كما تباين أيضا سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.
سعر الأرز الشعير اليوم
سعر الأرز الشعير الآن 2023
سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 11100 جنيه.
أسعار الأرز اليوم
أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 16800 جنيه.
وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 16400 جنيه.
سعر كيلو الأرز للمستهلك
بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 21 جنيها.
سعر الأرز اليوم في التموين
بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيها، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.
أسعار الأرز اليوم عالميا
تباينت أسعار العقود الآجلة للأرز، في بورصة شيكاغو التجارية، وثبت عقد مارس 2023، عند 17.825 دولار للقنطار، بينما انخفض عقد مارس 2023، بمقدار 0.290 دولار ليسجل 18.185 دولار للقنطار، أي بنسبة 1.57%.