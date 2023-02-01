انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 1 فبراير.. الطن بيعمل مفاجأة للتجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حافظ سعر الأرز الشعير اليوم، الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023 على استقراره للطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة في الأسواق، مقارنة بسعر الأرز أول أمس، بسعر الأرز منذ يومين، كما تباين أيضا سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير اليوم