انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الأربعاء 1 فبراير.. شوف الكيلو للمستهلك بكام؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل سعر السكر اليوم، الأربعاء الموافق 1 فبراير استقراره في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر السكر أمس، وسعر السكر نهاية الأسبوع، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر السكر اليوم

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 19100 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18000 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 19000 جنيه لسعر الطن الواحد.

كيلو السكر بكام اليوم للمستهلك

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 22 جنيها.

سعر كيس السكر اليوم في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

أسعار السكر اليوم عالميا

تباينت أسار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 21.78 سنت للرطل، بمقدار زيادة 0.02 سنت، بينما استقر عقد مايو 2023، ليسجل 20.44 سنت للرطل.

صعدت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، وزاد عقد تداول شهر مارس 2023، لتصل إلى 582.80 دولار للطن، بمقدار ارتفاع 2.10 دولار، أي بنسبة 0.36%، وارتفع عقد تداول مايو 2023 ليسجل 575.40 دولار للطن، بارتفاع قدره 2.30 دولار.