انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 1 فبراير.. الطن مفرح التجار معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأعلاف اليوم، الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023 استقرار في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أول أمس، وسعر الأعلاف منذ يومين، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم