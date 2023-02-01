انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 1 فبراير.. وصل لكام كيلو البتلو؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم، الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023 في الأسواق، كما تختلف تلك الأسعار التالية حسب المنطقة والأخرى، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أول أمس، وأسعار اللحوم أول الأسبوع، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم البتلو تراوحت بين 200 و210 جنيه للكيلو. سعر اللحوم الكندوز بين 200 و260 جنيه للكيلو. أسعار اللحم البلدي من ١٨٠ إلى ٢٠٠ جنيه للكيلو. سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 155 جنيها و180 جنيها. سعر الاستيك والبفتيك تراوحت بين 175 جنيها و195 جنيها. أسعار كيلو اللحم المفروم ما بين 150 جنيه إلى 160 جنيه. أسعار اللحوم المجمدة اليوم سعر كيلو اللحم المجمد البرازيلي من 110 جنيها إلى 130 جنيه. سعر اللحم الضأن 135 جنيها، وسعر الكلاوي من 140 جنيها إلى 160 جنيها للكيلو. أسعار كيلو اللحم المفروم البرازيلي 110 جنيها إلى 135 جنيها. أسعار كيلو السجق 120 جنيه، كيلو الكبدة 130 جنيها. سعر كيلو اللحوم المفرومة تراوحت ما بين 130 جنيها و180 جنيها. أسعار اللحوم البلدي اليوم أسعار كيلو اللحوم البقري تبدأ من 160 جنيها إلى 195 جنيها. سعر عرق التربيانكو تراوحت بين 140 جنيها و160 جنيه. أسعار اللحوم الضاني ما بين 170 جنيها و200 جنيهات. سعر السجق البلدي تراوحت بين 140 جنيها و150 جنيها. سعر كيلو كباب الحلة تتراوح ما بين 175 جنيها و195 جنيه. أسعار كيلو الكبدة الضأن ما بين 180 جنيها و200 جنيه.

.