انت الان تتابع خبر صعود سعر الدولار اليوم أول فبراير.. محدش قادر عليه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زاد سعر الدولار اليوم، مع بداية الشهر الجديد، مرة أخرى، حيث بدأ التداول الصباحي الأربعاء 1 فبراير، بتصاعد ونمو جديد، بلغ قيمة من 10 إلى 15 قرشًا مقارنة بصباح أمس، ليصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.25 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك

استقبل سعر الدولار اليوم الجديد والشهر الجديد بتحرك وصعود مقارنة بسعر أمس، بقيمة وصلت إلى 15 قرشًا، ليصل إلى أكثر من 30 جنيها في أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري.

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 30.11 جنيه للشراء و30 جنيها للبيع.

رفع سعر الدولار في البنك الأهلي إلى نحو 30 جنيها للشراء و30.05 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، ليصل إلى 30 جنيها للشراء 30.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار تحديث يومي لايف

رفع سعر الدولار في بنك قناة السويس، إلى نحو 30.06 جنيه للشراء، و30.10 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، إلى 30 جنيها للشراء، 30.10 جنيه للبيع.

رفع سعر الدولار في بنكي HSBC والكويت الوطني، نحو 30 جنيها للشراء 30.15 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، بقيمة 30.07 للشراء، و 30.10 جنيه للبيع.