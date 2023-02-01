انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم أول فبراير.. مخوّف حبايبه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تشهد أسعار الذهب اليوم، استقرارًا ملحوظًا، مع بداية التداول الصباحي الأربعاء 1 فبراير 2023، مقارنة بسعر المعدن الأصفر صباح أمس الثلاثاء، وسط مخاوف كبيرة من الراغبين في الشراء، بسبب حالة التذبذب والاضطراب الحادثة في الأسعار، ما بين الانخفاض والتراجع تارة، والصعود من جديد تارة أخرى.

أسعار الذهب في مصر

مع بداية التداول الصباحي في الشهر الجديد، سجلت أسعار الذهب، تباينا كبيرًا، دون زيادة جديدة، ووقفت على أسعار صباح أمس، تزامنًا مع تباين وثبات أسعار المعدن الأصفر عالميًا، على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

استقر سعر الذهب عيار 224 صباح اليوم نحو 1954 جنيهًا.

ثبت سعر الذهب عيار 22، على نحو 1780 جنيهًا.

استقر سعر الذهب عيار 14 اليوم على نحو 1140 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر عيار 21 بالمصنعية

كما استقبل الذهب عيار 21 شهر فبراير باستقرار ملحوظ، حيث ثبت جرام الذهب عيار 21 عند 1710 جنيهات دون المصنعية، ويصاف إليه ما بين 50 إلى 150 جنيهًا مصنعية، تختلف من مكان لمكان.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 مع بداية الشهر الجديد بقيمة 1466 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

مع بداية فبراير الحالي، استقر سعر الذهب عالميًا دون أي زيادة جديدة، على الرغم من ارتفاع سعر الدولار في مختلف دول العالم، وزيادة نسبة التضخم ليستقر المعدن الأصفر بالبورصة العالمية مقارنة بأمس، وتبلغ الأوقية سعر 1928 دولارًا.

سعر الأونصة

حافظت الأونصة على سعرها مع بداية التداول في الشهر الجديد فسجلت 60778 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ثبت سعر الجنيه الذهب في بداية فبراير ليقف عند مستوى 13680 جنيهًا.