انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الثلاثاء 31 يناير.. الطن نازل يشرب من البحر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذرة اليوم، الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023 في الأسواق، وذلك مقارنة بسعر الذرة أول أمس، بسعر الذرة منذ يومين، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 13200 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 13200 جنيه.

سعر الذرة الصفراء اليوم

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 12800 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 12800 جنيه.

أسعار الذرة اليوم عالميا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وانخفض عقد مارس 2023، بمقدار 2.5 سنت إلى 581.25 سنت للبوشل، وتراجع عقد مايو 2023، ببداية تعاملات اليوم، عند 678.75 سنت للبوشل، بمقدار هبوط 2.50 سنت.

وعلى صعيد أخر، فقد استقرت سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 11750 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 11550 جنيه.

سعر كيلو القمح اليوم للمستهلك

وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 17 جنيه اليوم.

أسعار القمح اليوم عالميا

تراجعت أسعار العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية، وهبط عقد مارس لتداول القمح بمقدار 5.50 سنت، ليسجل العقد 747 سنت للبوشل، وانخفض عقد مايو لتداول القمح بمقدار 6.25 سنت، ليهبط العقد الآجل إلى 755.75 سنت للبوشل.