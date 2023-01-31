انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الثلاثاء 31 يناير.. الكيلو بيعمل عظمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حافظ سعر السكر اليوم، الثلاثاء الموافق 31 يناير على استقراره في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر السكر نهاية الأسبوع، وسعر السكر منتصف الشهر، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر السكر اليوم