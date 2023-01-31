سعر السكر اليوم الثلاثاء 31 يناير.. الكيلو بيعمل عظمة

رياض - احمد صلاح - حافظ سعر السكر اليوم، الثلاثاء الموافق 31 يناير على استقراره في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر السكر نهاية الأسبوع، وسعر السكر منتصف الشهر، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.
سعر السكر اليوم
سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 19100 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.
أسعار الجلوكوز
كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18000 جنيه لسعر الطن الواحد.
أسعار النشا الغذائي
واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 19000 جنيه لسعر الطن الواحد.
كيلو السكر بكام اليوم للمستهلك
سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 22 جنيها.
سعر كيس السكر اليوم في التموين
سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.
أسعار السكر اليوم عالميا
فيما لم تسجل أسعار السكر اليوم أي سعر على المستوى العالمي.