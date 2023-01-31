انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 31 يناير.. الطن بيعمل مفاجأة للتجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الأرز الشعير اليوم، الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023 للطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة في الأسواق، مقارنة بسعر الأرز أمس، بسعر الأرز أول أمس، كما استقر أيضا سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير اليوم