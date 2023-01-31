انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء.. مفاجأة في سعر البيضا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مع صباح كل يوم جديد، تزداد عمليات البحث من قبل المواطنين عن سعر بورصة الدواجن اليوم، لا سيما وأنها تتغير بشكل مستمر، وخلال صباح اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، سجلت الأسعار استقرارا وثباتا، ووصلت الدواجن بجميع أنواعها الثبات على السعر القياسي.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

في السطور التالية، يستعرض”دوت الخليج”، لقرائه أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات:

سجلت أن أسعار الدواجن اليوم في مصر، تباين كبير، وتعد الفراخ ضمن الأكثر بحثا على جوجل المدة الحالية، بسبب اضطراب الأسعار وارتفاعها بشكل تاريخي ومستمر.

سعر البانيه اليوم

ارتفع كيلو البانية اليوم ليسجل ما بين 120 و180 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

وارتفع سعر الدواجن البيضاء اليوم، فيباع بـ 50 جنيهًا إلى 60 جنيها في المزرعة، وسجل سعرها للمستهلك من 65 إلى 70 جنيها، كما بلغت الفراخ الأمهات ما بين 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن البلدي اليوم، فبلغ سعرها اليوم من 70 جنيهًا وتصل إلى 80 جنيهًا، وتباع بـ 65 جنيها جملة.

أسعار الفراخ الساسو

ارتفعت أسعار الفراخ الساسو، لتشهد سعر 65 جنيهًا في المزرعة، وللمستهلك سجلت من 70 جنيهًا حتى 75 جنيها

بورصة الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الساسو اليوم ليسجل من 5 حتى 25 جنيها، والكتكوت الأبيض يباع بـ 20 جنيها في المزرعة.