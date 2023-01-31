أسعار الخضار اليوم الثلاثاء. ياترى بكام الفاكهة؟

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رياض - احمد صلاح - استغل غالبية المواطنين، استقرار أسعار الخضروات اليوم والفاكهة، وأقدموا على الشراء، ما زاد من الإقبال بشكل كبير، مع بداية التداول الصباحي اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، بعد حالة الثبات أسعار أمس، وبدأت عمليات البيع والشراء اليوم الإثنين 30 يناير 2023، بشكل مستقر للمستهلك، في ظل تزايد الإقبال من المواطنين على الشراء، بعد استقرار السعر مقارنة بـ سعر الخضروات والفاكهة أمس.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

في السطور التالية، يستعرض “دوت الخليج”، لقرائه أسعار الخضار اليوم والفاكهة، الثلاثاء 31 يناير 2023، في الأسواق المحلية:

جاءت أسعار الخضار اليوم ثابتة ومتباينة في سوق العبور، حيث سجلت كالتالي:

سجل سعر البصل قيمة 3 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي يباع اليوم بسعر ما بين 5 و7 جنيهات، وطرح كيلو الخِيار ما بين 6 و9 جنيهات، وجاء كيلو الفلفل البلدي الحار اليوم بـ 6 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الملوخية اليوم من 3 إلى 5 جنيهات.

كما شهدت الفاصوليا سعر ما بين 16 و20 جنيهًا، واستقرت الطماطم ما بين 4 و6 جنيهات، وجاء سعر كيلو البامية عند 20 جنيها للكيلو، وسجل كيلو الباذنجان الرومي بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

ثبتت أسعار الفاكهة مع بداية اليوم الثلاثاء، حيث بدأ كيلو الكمثرى عند 15 جنيها، وسجل سعر العنب البناتي 40 جنيها، وكيلو الليمون من 5 إلى 10 جنيهات، وسجل كيلو الموز نحو 10 جنيهات، واستقر سعر كيلو التفاح المستورد عند 30 جنيهًا، كما بلغ

كما جاء سعر البرتقال بنحو 7 جنيهات، وشهد كيلو المانجو الزبدية استقرارا ليسجل نحو 30 جنيها، وجاء سعر اليوسفي نحو 8 جنيهات، وبلغ كيلو الجوافة اليوم بنحو 7 جنيهات، والمانجو العويسي سجلت سعر 25 جنيها.