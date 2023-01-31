انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء.. شوف بكام بعد الزيادة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الدينار الكويتي، خلال الساعات الحالية، أمام الجنيه المصري، إذ زاد مع بداية التداول الصباحي اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، في الوقت التي تحظى العملة الكويتية ببحث وتساؤل كثير من المصريين.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

“دوت الخليج”، يرصد في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، في البنوك والمصارف المصرية:

انخفضت أسعار الدينار الكويتي، في السوق السوداء تزامنًا مع ارتفاعها في البنوك المصرية، الأمر الذي دعا المواطنين إلى العزوف عن الأسواق الموازية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

ارتفع سعر الدينار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء ليسجل نحو 97.69 جنيه للشراء، وسعر 97.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

ارتفع سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، ليسجل نحو 93.96 جنيه للشراء، وسعر 97.93 جنيه للبيع.

زاد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، ليصل إلى نحو 94.06 جنيه للشراء، وسعر 97.67 جنيه للبيع.

صعد سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، إلى نحو 90.27 جنيه للشراء، 97.93 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، ليسجل نحو 94.08 جنيه للشراء، وسعر 97.68 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي نحو 92.96 جنيه للشراء، وسعر 99.10 للبيع.

زاد سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى نحو 94.85 جنيه للشراء، وسعر 98.00 جنيه للبيع.