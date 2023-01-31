انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء.. بكام الأحمر؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مع مرور الوقت تزادا عمليات البحث عن البيض بجميع أنواعه، وفي صباح اليوم الثلاثاء، زاد تساؤل المواطنين عن سعر كرتونة البيض اليوم، التي بدأت باستقرار وتباين كبير، لتظل محافظة على السعر القياسي لها وزيادتها أكثر من 40 جنيهًا عن بداية يناير الحالي.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

سجلت سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، حفاظًا على السعر الذي يزيد عن أواخر عام 2022، بأكثر من 40 جنيها في الطبق والكرتونة الواحدة.

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة نحو 80 جنيهًا، وسجل للمستهلك ما بين 90 إلى 95 جنيها، ويباع من وزارة التموين عبر منافذها بسعر 75 إلى 80 جنيها للمستهلك.

سعر البيض البلدي في السوق

سجل سعر البيض البلدي اليوم 88 إلى 100 جنيه للكرتونة للمستهلك.

وفي المزرعة، سجلت سعر الكرتونة من 80 جنيهًا وتصل إلى 90 جنيها.

سعر البيض الأبيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم سجلت قيمة من 73 إلى 75 جنيهًا في المزرعة.

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك من 85 إلى 90 جنيها.