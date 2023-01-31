نصائح للمحافظة على صحة طفلك في فصل الشتاء

فصل الشتاء هو فصل الخير والأمطار والأجواء الهادئة، هناك نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يفضلون أجواء فصل الشتاء، إلا أنه الفصل الذي يعاني فيه العديد من الأطفال من نزلات البرد والإنفلونزا، لذلك تعتبر مهمة المحافظة على صحة طفلك وحمايته من الأمراض مهمة ليست بالسهلة، إلا أنه وباتباع القليل من النصائح يمكن التقليل من نسبة تعرض طفلك للأمراض، تأكد من أن طفلك يرتدي ملابس دافئة ومعطفًا وقبعة، قم بشراء ملابس الشتاء بموديلات متنوعة وبأسعار مخفضة من متجر فارفيتش Farfetch في السعودية عبر كود خصم فارفيتش، سنقوم في هذا الموضوع بذكر العديد من النصائح البسيطة للحفاظ على صحة طفلك وحمايته من الأمراض، إليك أهمها:

ارتداء الملابس الشتوية الدافئة

قم بشراء الملابس الشتوية الدافئة لطفلك مثل المعاطف والأوشحة والقبعات وملابس النوم الدافئة، يمكنك شراء كل ما يحتاجه طفلك بخصم مذهل من متجر أناس Ounass بإستخدام كود خصم اوناس، كما يمكنك الحصول على أجمل أزياء الشتاء الدافئة للنساء والرجال الشتاء من متجر اوت نت The Outnet بخصومات مميزة عبر كود خصم اوت نت.

تناول الحمضيات والمشروبات الدافئة

ساعد طفلك على تناول وشرب الحمضيات بإستمرار، لما في ذلك من أثر كبير في تقوية جهاز المناعة لديه، وتقليل نسبة تعرضه لنزلات البرد والأمراض الأخرى، كما أن المشروبات الدافئة تمنحه الشعور بالراحة والاسترخاء عوضًا عن المشروبات الباردة التي تسبب لهم التهاب الحلق.

تناول الطعام الصحي

حضر لطفلك طعامًا صحيًا، وقسم وجبات الطعام إلى ثلاث وجبات رئيسية، بحيث تتكون وجبة الفطور من البيض والأجبان أو الحليب والكعك، وتتكون وجبة الغداء من السمك أو الدجاج والخضار المتنوعة، كما يجب أن تكون وجبة العشاء خفيفة مثل شطيرة اللبنة أو الزيت والزعتر، للحصول على نوم صحي ومريح، يعد الطعام المحضر بالمنزل أفضل من تناول الوجبات السريعة المليئة بالزيوت، والتي قد تعرض طفلك لزيادة الوزن الغير مرغوب بها، كما أنها قد تضعف جهاز المناعة لديه.

إعطاء المطاعيم اللازمة

تأكد من إعطاء طفلك جميع المطاعيم اللازمة والمقررة في المراكز الصحية المعتمدة، لحمايته من الأمراض المزمنة التي يتعرض لها الأطفال مثل الحصبة وجدري الماء وشلل الأطفال وغيرها من الأمراض، بالإضافة إلى المطاعيم الموسمية التي تعطى للأطفال في فصل الشتاء، لوقايتهم من نزلات البرد والأمراض الأخرى.

زيارة الطبيب

احرص على زيارة الطبيب باستمرار وخاصةً عند ظهور أعراض المرض على طفلك، ولا تقم بإعطاءه الأدوية دون استشارة الطبيب، كي لا تعرض حياته للخطر، واحرص على توافر دواء خافض الحرارة و ميزان الحرارة في المنزل؛ لمراقبة الحرارة باستمرار.

يعتقد أغلب الناس أن فصل الشتاء هو فصل النوم والجلوس في المنزل، إلا أنه وعلى العكس يمكنك الاستمتاع به كفصل الصيف تمامًا، لذلك قم بالتعرف على طرق قضاء الوقت لك و لأطفالك، حيث أن هناك العديد من الأفكار والنشاطات للاستمتاع بالوقت وعدم الشعور بالملل، مثل:

الاشتراك بالنوادي الشتوية، التي توفر بيئة لعب دافئة وآمنة لأطفالك.

قم بمساعدة طفلك على قراءة القصص الخيالية وكتب المعلومات؛ لاستغلال فصل الشتاء في تقوية الذاكرة وزيادة المعرفة.

قم بعمل أجواء عائلية مناسبة لمشاهدة الأفلام عبر تحضير الفشار والتسالي وغيرها من الأمور التي يحبها طفلك.

شجعهم على ممارسة الرياضة عبر تسجيلهم في النوادي الرياضية، وممارسة مختلف أنواع الرياضة مثل البولنج والبوكسنج والتايكواندو، حيث تساعدهم الرياضة على الشعور بالدفئ وتزيد من القوة الجسدية لديهم.

راقب حالة الطقس في نهاية الأسبوع؛ لتتمكن من تنظيم الرحلات للأماكن الدافئة وقضاء الوقت الممتع مع العائلة.

مع توالي الفصول وتقلب المناخ والأجواء، من الواجب على الأهل الاهتمام بصحة أطفالهم بشكل جيد، من خلال قراءة هذا الموضوع ستتمكن من الحصول على طرق للحفاظ على صحة طفلك، بالإضافة إلى مختلف الأفكار والأنشطة المناسبة لهم للإستمتاع بجميع الأوقات.