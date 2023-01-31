انت الان تتابع خبر سعر الدقيق اليوم الثلاثاء 31 يناير.. الطن بيفرح الناس معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدقيق اليوم، الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023 في الأسواق، ويكون ذلك بالمقارنة بسعر الدقيق أول أمس، وسعر الدقيق منذ يومين، فيما تختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الدقيق بروتين 24

سجل سعر الدقيق بروتين 24 عند 13250 جنيه.

سعر الدقيق بروتين 27

كما سجل سعر الدقيق بروتين 27 عند 13350 جنيها.

سعر كيلو الدقيق اليوم

فيما تم طرح كيلو الدقيق في معارض أهلا رمضان بأسعار تبدأ من 15 جنيها، وسجل كيلو الدقيق على بطاقة التموين بسعر 11 جنيها.

أسعار الدقيق اليوم

كما يتراوح سعر الدقيق من 24 جنيها إلى 26 جنيها للكيلو الجرام الواحد للمعبأ، بينما سعر الدقيق السائب يتراوح من 22 جنيه إلى 24 جنيه للكيلو الجرام الواحد في الأسواق.

سعر الردة اليوم

سعر طن الردة عند مستوى 8600 جنيها.

سعر طن الدقيق اليوم

ويذكر إن الدقيق يعتبر من أشهر السلع الغذائية، حيث تباين سعره اليوم على غرار تذبذبه خلال الفترة الماضية، فيما تتأثر تلك الأسعار بالعديد من العوامل التي ينتج عنها ارتفاع للأسعار أو الانخفاض أيضا.