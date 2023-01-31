انت الان تتابع خبر ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء.. اعرفوا الجديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 في البنوك والمصارف، ضمن زيادة غالبية العملات مساء أمس، لتصعد العملة السعودية مقارنة بـ سعر الريال السعودي أمس.

سعر الريال السعودي بالمصري

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء أمام العملة المصرية، على خُطى ارتفاع وزيادة العملات العربية والأجنبية ليلة أمسِ، ليرتفع الريال بقيمة من 3 إلى 10 قروش.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

تصاعد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري ليصل إلى نحو 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع.

زاد سعر الريال السعودي في بنك مصر، ليسجل نحو 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدُّوَليّ CIB ليصل إلى نحو 8.89 جنيه للشراء، و8.98 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي استقرارا ليسجل نحو 8.79 جنيه للشراء، و8.85 جنيه للبيع.