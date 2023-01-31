انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الثلاثاء 31 يناير.. اللتر وصل بكام النهاردة؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الزيت اليوم، الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت أول أمس، وسعر الزيت منتصف الأسبوع، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم في مصر