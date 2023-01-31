انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 31 يناير.. شوفوا الطن وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حافظت أسعار الأعلاف اليوم، الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023 على استقرارها في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف أول أمس، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم