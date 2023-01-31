انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 31 يناير.. كيلو الكندوز مريح بالأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ثبتت أسعار اللحوم اليوم، الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023 في الأسواق المحلية، كما تختلف تلك الأسعار التالية حسب المنطقة والأخرى، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أمس، وأسعار اللحوم منذ يومين، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم