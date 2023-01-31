انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم أمام الجنيه 31-1-2023.. الكويتي في السما والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ثبتت أسعار العملات العربية والأجنبية، صباح اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، أمام الجنيه المصري، مقارنة بـ سعر العملات ليلة أمس الإثنين، وبعد الارتفاع المفاجئ في ختام التعاملات، لتستقر أسعار الصرف الآن في البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات اليوم

يستعرض في السطور التالية، موقع”دوت الخليج”، لقرائه، أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، بشكل يومي، وخلال بدء التداول الصباحي في البنك الأهلي المصري: