أسعار العملات اليوم أمام الجنيه 31-1-2023.. الكويتي في السما

رياض - احمد صلاح - ثبتت أسعار العملات العربية والأجنبية، صباح اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، أمام الجنيه المصري، مقارنة بـ سعر العملات ليلة أمس الإثنين، وبعد الارتفاع المفاجئ في ختام التعاملات، لتستقر أسعار الصرف الآن في البنك الأهلي المصري.
أسعار العملات اليوم
أسعار العملات الأجنبية
سعر الين الياباني الآن
بلغ سعر صرف نحو 22.56 للشراء، و22.71 للبيع
سعر الجنيه الاسترليني
استقر على نحو 36.35 للشراء، و37.25 للبيع.
سعر الفرنك السويسري اليوم
سجل نحو 32.4275 للشراء، و 32.5874 للبيع.
سعر الكرونا السويدي
طرح بـ 2.86 للشراء، و2.88للبيع.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
سجل صباح اليوم 29.9 للشراء، و30 جنيها للبيع.
سعر اليورو اليوم
طرح سعر صرف اليورو صباح اليوم بـ 32.45 للشراء، و32.73 للبيع.
سعر الدولار الأسترالي الآن
سجل سعر الدولار الأسترالي نحو 20.62 للشراء، و20.77 للبيع.
أسعار العملات العربية
سعر الدينار الأردنى
شهد نحو 41.61 للشراء، و42.27 للبيع.
سعر الريال السعودي
بلغ نحو 7.94 للشراء، و 7.99 للبيع.
سعر الريال العماني
استقر على نحو 76.01 للشراء و77.92 للبيع.
سعر الريال القطري الآن
وصل إلى نحو 7.66 للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الدينار الكويتي
طرح بنحو 94.69 للشراء و98.28 للبيع.
سعر الدينار البحريني
استقر عند نحو 77.26 للشراء، و79.57 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
سجل نحو 8.14 للشراء، و8.16 للبيع.