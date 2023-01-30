انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الإثنين 30-1-2023.. اعرف بكام البوري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 30 يناير 2023، استقرارها وثباتها على نفس أسعار بداية الأسبوع الحالي، وسجلت مع بَدْء المزاد العلني بسوق العبور، ثباتا، في ظل زيادة الإقبال على شرائه، فغالبية الأصناف الشعبية، استقرت، أهمها السمك البوري والدنيس مقارنة بـ سعر السمك أمس.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

شهدت أسعار الأسماك اليوم، تباينا، أمام المواطنين، إذ جاءت أسعار السمك البلطي والبوري بتباين واستقرار، لذا يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور.

استقر سمك قشر البياض اليوم عند سعر 110 جنيهات للكيلو الواحد، ويزيد إلى 150 جنيها في بعض الأماكن، ويحافظ على ثباته.

أسعار السمك اليوم البلطي

سجل سعر السمك البلطي، مع بداية التداول الصباحي نحو 25 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور، وسجلت للمستهلك من 30 إلى 45 جنيهًا، وفي الوقت نفسه البلطي سجل متوسط الحجم بـ 45 إلى 75 جنيهًا للمستهلك.

سعر سمك الدنيس

استقر سعر السمك الدنيس صباح اليوم الإثنين، ليسجل نحو من 110 إلى 190 جنيهًا في الكيلو الواحد.

سعر كرتونة السمك المجمد

استقرت أسعار الأسماك المجمدة، حيث سجل كيلو السمك المجمد بعد المزاد العلني نحو 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو جملة، وبلغ من 45 إلى 70 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الجمبري اليوم

بلغ سعر كيلو الجمبري اليوم قيمة 160 حتى 500 جنيه للكيلو الواحد في سوق العبور.

سعر السمك البوري اليوم

استقر سعر كيلو السمك البوري للمستهلك نحو 75 إلى 90 جنيهًا، وبلغ الحجم الصغير نحو 55 جنيها للكيلو، وفي سوق العبور بلغ قيمة 75 جنيها للكيلو.