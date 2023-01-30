انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الإثنين 30 يناير.. الطن طالع لفوق بسرعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الأرز الشعير اليوم، الإثنين الموافق 30 يناير 2023 للطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة في الأسواق، مقارنة بسعر الأرز أمس، بسعر الأرز منتصف الأسبوع، كما ارتفع أيضا سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير الآن

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 11400 جنيه.

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 11100 جنيه.

أسعار الأرز اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 16800 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 16400 جنيه.

سعر كيلو الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 21 جنيها.

سعر الأرز اليوم في التموين

بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيها، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

أسعار الأرز اليوم عالميا

تباينت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، وسجل عقد مارس 2023، 18.250 دولار للقنطار، بمقدار تراجع 0.060 دولار، أي بنسبة 0.33%، بينما ارتفع عقد مايو 2023، بنحو 0.010 دولار، ليسجل 18.610 دولار للقنطار