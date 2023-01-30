سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين.. الأحمر نار

انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين.. الأحمر ناروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زاد البحث خلال الساعات الحالية، عن سعر كرتونة البيض اليوم، التي بدأت صباح اليوم الإثنين 30 يناير 2023 باستقرار وثبات على نفس أسعار أمسِ، لتظل محافظة على السعر القياسي لها، بعد أن زاد الطبق أكثر من 40 جنيهًا عن سعره الطبيعي المدة الماضية، عقب زيادة الدولار ونشوب أزمة الأعلاف.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

حافظ سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين الموافق 30 يناير 2023، على السعر المرتفع لها الذي زاد أواخر عام 2022، ومع بداية يناير الحالي، قفزت الأسعار بشكل كبير للغاية، إذ زادت الكرتونة ما بين 25 إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى 100 جنيه في بعض الأماكن.

يعد البيض الأحمر من الأكثر طلبا من المواطنين، وبلغ سعر كرتونة منه اليوم في المزرعة نحو 80 جنيهًا، ويباع للمستهلك ما بين 90 إلى 95 جنيها، وفي الوقت نفسه وفرت وزارة التموين عبر منافذها بسعر 75 إلى 80 جنيها للمستهلك.

سعر البيض البلدي في السوق

سجل سعر البيض البلدي اليوم الإثنين من 88 إلى 100 جنيه للكرتونة، تباع للمستهلك، وفي المزرعة، سجلت سعر من 80 جنيهًا وتصل إلى 90 جنيها.

سعر البيض الأبيض اليوم

استقر سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم فبلغت قيمة من 73 إلى 75 جنيهًا في المزرعة.

كما تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك من 85 إلى 90 جنيها.