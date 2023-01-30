سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين.. الأحمر نار

رياض - احمد صلاح - زاد البحث خلال الساعات الحالية، عن سعر كرتونة البيض اليوم، التي بدأت صباح اليوم الإثنين 30 يناير 2023 باستقرار وثبات على نفس أسعار أمسِ، لتظل محافظة على السعر القياسي لها، بعد أن زاد الطبق أكثر من 40 جنيهًا عن سعره الطبيعي المدة الماضية، عقب زيادة الدولار ونشوب أزمة الأعلاف.
سعر كرتونة البيض اليوم
سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم
يعد البيض الأحمر من الأكثر طلبا من المواطنين، وبلغ سعر كرتونة منه اليوم في المزرعة نحو 80 جنيهًا، ويباع للمستهلك ما بين 90 إلى 95 جنيها، وفي الوقت نفسه وفرت وزارة التموين عبر منافذها بسعر 75 إلى 80 جنيها للمستهلك.
سعر البيض البلدي في السوق
سجل سعر البيض البلدي اليوم الإثنين من 88 إلى 100 جنيه للكرتونة، تباع للمستهلك، وفي المزرعة، سجلت سعر من 80 جنيهًا وتصل إلى 90 جنيها.
سعر البيض الأبيض اليوم
استقر سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم فبلغت قيمة من 73 إلى 75 جنيهًا في المزرعة.
كما تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك من 85 إلى 90 جنيها.