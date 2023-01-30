انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الإثنين.. اعرف سعر الفراخ الساسو والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر بورصة الدواجن اليوم الإثنين 30 يناير 2023، ثباتا على السعر القياسي، إذ تزيد سعر الفرخة أكثر من 40 جنيها عن سعرها الطبيعي في الأسواق سواء للمستهلك أو في المزارع، ما جعل هناك عزوفا من بعض المواطنين عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

في السطور التالية، يستعرض”دوت الخليج”، لقرائه أسعار الدواجن اليوم الإثنين 30 يناير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات:

لا شك أن أسعار الدواجن من الأكثر بحثا على جوجل المدة الحالية، بسبب اضطراب الأسعار وارتفاعها بشكل تاريخي على إثر أزمة الأعلاف، حيث سجلت غالبية الأصناف الشعبية للدواجن، اليوم ارتفاعا بشكل كبير.

سعر البانيه اليوم

سجل كيلو البانية اليوم الإثنين سعر ما بين 120 و160 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم، ارتفاعا، حيث بلغ ما بين 50 جنيهًا إلى 60 جنيها في المزرعة، وسجل سعرها للمستهلك من 65 إلى 70 جنيها، كما بلغت الفراخ الأمهات ما بين 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

واصلت أسعار الدواجن البلدي اليوم، ثباتها على السعر القياسي أمام المستهلك، فبلغ سعرها اليوم من 70 جنيهًا وتصل إلى 80 جنيهًا، وتباع بـ 65 جنيها جملة.

أسعار الفراخ الساسو

ثبتت أسعار الفراخ الساسو، لتبلغ سعر 65 جنيهًا في المزرعة، وللمستهلك سجلت من 70 جنيهًا حتى 75 جنيها

بورصة الكتاكيت اليوم

استقر سعر الكتكوت الساسو اليوم ليسجل من 5 حتى 25 جنيها، والكتكوت الأبيض يباع بـ 20 جنيها