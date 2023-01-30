انت الان تتابع خبر سعر الدقيق اليوم الإثنين 30 يناير.. الطن انخفض يا تجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الدقيق اليوم، الإثنين الموافق 30 يناير 2023 في الأسواق المحلية، ويكون ذلك بالمقارنة بسعر الدقيق أمس، وسعر الدقيق أول أمس، فيما تختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الدقيق بروتين 24

سجل سعر الدقيق بروتين 24 عند 13250 جنيه.

سعر الدقيق بروتين 27

كما سجل سعر الدقيق بروتين 27 عند 13350 جنيها.

سعر الردة اليوم

سعر طن الردة عند مستوى 8600 جنيها.

سعر كيلو الدقيق اليوم

فيما تم طرح كيلو الدقيق في معارض أهلا رمضان بأسعار تبدأ من 15 جنيها، وسجل كيلو الدقيق على بطاقة التموين بسعر 11 جنيها.

أسعار الدقيق اليوم

كما يتراوح سعر الدقيق من 24 جنيها إلى 26 جنيها للكيلو الجرام الواحد للمعبأ، بينما سعر الدقيق السائب يتراوح من 22 جنيه إلى 24 جنيه للكيلو الجرام الواحد في الأسواق.

سعر طن الدقيق اليوم

ويذكر إن الدقيق يعتبر من أشهر السلع الغذائية، حيث تباين سعره اليوم على غرار تذبذبه خلال الفترة الماضية، فيما تتأثر تلك الأسعار بالعديد من العوامل التي ينتج عنها ارتفاع للأسعار أو الانخفاض أيضا.