انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم الإثنين 30 يناير.. صنف جيزة 92 وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر قنطار القطن اليوم، الإثنين الموافق 30 يناير 2023، ويكون ذلك بالمقارنة بأسعار القطن أول أمس، وأسعار القطن أول أمس، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وال تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار في العديد من المناطق، والتي جاءت على النحو التالي.

حيث سجل صنف جيزة 97 عند 5850 جنيها، وعند حوالي 5900 جنيه لجيزة 92، وسجل صنف 86 عند حوالي 6000 جنيه، وعند حوالي 6375 جنيها للقنطار لصنف 94، وذلك حسب أخر مزاد علني في الوجه البحري.

فيما تباين سعر قنطار القطن لصنف جيزة 86، ما بين 5700 جنيه إلى 5800 في كفر الشيخ والغربية والبحيرة، وسجل أعلي سعر مؤخرا لقنطار القطن لصنف جيزة 96 عند حوالي 7800 جنيه في دمياط.

مزاد القطن اليوم

أما عن سعر قنطار جيزة 95 في الصعيد، فقد سجل في آخر مزاد ما بين 6000 إلى 6100 جنيها في محافظة أسيوط، ويذكر إن سعر فتح المزاد سجل في المزاد الأخير عند حوالي 4675 جنيها، وذلك كسعر افتتاحي لصنف جيزة 94.

فيما تعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على زيادة تنافسيتها عالميا، وكشف التجار بأن ارتفاع القطن بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد، المرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي.

سعر القطن اليوم

كما تختلف الأسعار حسب زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية، وأيضا تختلف أنواع القطن التي يتم زراعتها بين أنواع القطع طويل بحري جيزة 94، وزراعة قطن جيزة 97، ويختلف سعر القطن حسب جودته ونوعيته وسعره بين كل منطقة والأخرى.