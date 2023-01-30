انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين.. ابشروا يا معتمرين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تداول سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري، صباح اليوم الإثنين 30 يناير 2023 في البنوك والمصارف، بشكل مستقر، دون أي زيادة جديدة، في ثاني أيام التداول المباشر خلال الأسبوع، لتسجل العملة السعودية تباينًا، مقارنة بـ سعر الريال السعودي أمس.

سعر الريال السعودي اليوم

في السطور التالية، يستعرض “دوت الخليج”، لقرائه ومتابعيه، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 30 يناير 2023: