سعر الريال السعودي اليوم الإثنين.. ابشروا يا معتمرين

رياض - احمد صلاح - تداول سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري، صباح اليوم الإثنين 30 يناير 2023 في البنوك والمصارف، بشكل مستقر، دون أي زيادة جديدة، في ثاني أيام التداول المباشر خلال الأسبوع، لتسجل العملة السعودية تباينًا، مقارنة بـ سعر الريال السعودي أمس.
سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي بالمصري
استقر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين أمام العملة المصرية، ولم يشهد أي زيادة جديدة، بل واصل ثباته خلال الأسبوع الحالي، وحافظ على سعره المرتفع بعد القفزة الكبيرة الأخيرة الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بنحو 3%.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.30 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.
استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر، ليسجل نحو 8.30 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.
ثبت سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB عند نحو 8.29 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.
شهد سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي استقرارا ليسجل نحو 8.29 جنيه للشراء، و8.45 جنيه للبيع.