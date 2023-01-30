انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 30 يناير.. الطن مفرح التجار معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ثبتت أسعار الأعلاف اليوم، الإثنين الموافق 30 يناير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف أول أمس، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقعدوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم