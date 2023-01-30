انت الان تتابع خبر بكام أسعار الخضار اليوم؟.. الفاكهة زادت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضار اليوم والفاكهة، ثباتا، على نفس أسعار أمس، وبدأت عمليات البيع والشراء اليوم الإثنين 30 يناير 2023، بشكل مستقر للمستهلك، في ظل تزايد الإقبال من المواطنين على الشراء، بعد استقرار السعر مقارنة بـ سعر الخضروات والفاكهة أمس.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

في السطور التالية، يستعرض “دوت الخليج”، لقرائه ومتابعيه أسعار الخضار اليوم والفاكهة، الإثنين 30 يناير 2023، في الأسواق المحلية وسوق الجملة بالعبور:

استقرت أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، وفي الأسواق بمختلف المحافظات للمستهلك، إذ تداول سعر البصل اليوم بقيمة 3 جنيهات، وسجل كيلو الفلفل الرومي بين 5 و7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الملوخية اليوم من 3 إلى 5 جنيهات، وطرح كيلو الخِيار ما بين 6 و9 جنيهات، وجاء كيلو الفلفل البلدي الحار اليوم بـ 6 و8 جنيهات.

وفي الوقت نفسه، سجلت الطماطم ما بين 4 و6 جنيهات، وجاء سعر كيلو الفاصوليا بين 16 و20 جنيهًا، واستقرت البامية عند 20 جنيها للكيلو، وبلغ كيلو الباذنجان الرومي بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

استقرت أسعار الفاكهة مع بداية اليوم الإثنين، حيث بدأ كيلو الليمون من 5 إلى 10 جنيهات، وسجل كيلو الموز نحو 10 جنيهات، واستقر سعر كيلو التفاح المستورد عند 30 جنيهًا، كما بلغ كيلو الكمثرى 15 جنيها، وسجل سعر العنب البناتي 40 جنيها.

كما جاء سعر البرتقال بنحو 7 جنيهات، وشهد كيلو المانجو الزبدية استقرارا ليسجل نحو 30 جنيها، وجاء سعر اليوسفي نحو 8 جنيهات، وبلغ كيلو الجوافة اليوم بنحو 7 جنيهات، والمانجو العويسي استقرت عند سعر 25 جنيها.