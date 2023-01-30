انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الإثنين 30 يناير.. شوف الكيلو وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حافظت أسعار اللحوم اليوم، الإثنين الموافق 30 يناير 2023 على استقرارها في الأسواق، كما تختلف تلك الأسعار التالية حسب المنطقة والأخرى، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أمس، وأسعار اللحوم منذ يومين، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم