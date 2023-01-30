انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين.. وصل لكام حالا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تتواصل عمليات البحث يوميًا من قبل شريحة كبيرة من المواطنين عن العملة الأمريكية، لتتصدر جملة سعر الدولار اليوم التريند، وخلال صباح اليوم الإثنين 30 يناير 2023 استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وثبتت، مقارنة بـ سعر الدولار أمس.

سعر الدولار اليوم

في السطور التالية، يقوم موقع”دوت الخليج”، برصد سعر الدولار اليوم في مصر، أمام الجنيه المصري في البنك والمصارف: