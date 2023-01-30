سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين.. وصل لكام حالا

رياض - احمد صلاح - تتواصل عمليات البحث يوميًا من قبل شريحة كبيرة من المواطنين عن العملة الأمريكية، لتتصدر جملة سعر الدولار اليوم التريند، وخلال صباح اليوم الإثنين 30 يناير 2023 استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وثبتت، مقارنة بـ سعر الدولار أمس.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
استقر الدولار في البنك الأهلي المصري، إذ سجل نحو 29.5 جنيه شراء و29.57 جنيه بيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
تباين سعر الدولار اليوم في بنك مصر، إذ سجل نحو 29.5 جنيه شراء و29.57 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف
استقر سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، إذ سجل نحو 29.95 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
ثبت سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان، إذ سجل نحو 29.8 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
استقر سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، إذ سجل نحو 29.65 جنيه شراء و29.75 جنيه بيع.
ثبت سعر الدولار اليوم في البنك التجاري، إذ سجل نحو 29.6 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.