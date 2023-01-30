انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 يناير.. عيار 18 بـ 1504 جنيهات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ثبتت أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 يناير 2023، واستقرت الأسعار بشكل ملحوظ في غالبية الأعيرة الذهبية، لا سيما عيار 21، مع بداية التداول الصباحي، مقارنة بـ سعر الذهب أمس الأحد، دون أي زيادة جديدة.

أسعار الذهب اليوم

في السطور التالية، يرصد محتوى”دوت الخليج”، لمتابيعه، تفاصيل أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 يناير، مقارنة بالسعر أمسِ، في جميع الأعيرة الذهبية.