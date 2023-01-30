أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 يناير.. عيار 18 بـ 1504 جنيهات

رياض - احمد صلاح - ثبتت أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 يناير 2023، واستقرت الأسعار بشكل ملحوظ في غالبية الأعيرة الذهبية، لا سيما عيار 21، مع بداية التداول الصباحي، مقارنة بـ سعر الذهب أمس الأحد، دون أي زيادة جديدة.
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر
انخفض سعر الجرام عيار 21 اليوم، نحو 1155جنيها للجرام.
ثبت جرام الذهب في السوق عيار 14 نحو 1170 جنيها.
تراجع جرام الذهب في السوق عيار 24 نحو 2006 جنيهات.
أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
سجل جرام الذهب عيار 21 صباح اليوم الإثنين، نحو 1755 جنيها، ويصل إلى سعر 1850 جنيها بالمصنعية في بعض المحال، فالمصنعية تبدأ من 40 إلى 150 جنيًها حسب الشركة والمحل.
سعر الذهب اليوم عيار 18
سجل عيار 18 صباح اليوم الإثنين، سعر 1504 جنيهات.
أسعار الذهب عالميا بالدولار
سجل سعر الذهب عالميا صباح اليوم الإثنين 30 يناير، ضمن جلسات الأسبوع، إلى نحو 1930 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.14%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
سعر الجنيه الذهب
شهد سعر الذهب اليوم استقرارا وثباتا ليسجل في بداية صباح اليوم في الصاغة قيمة 14040 جنيهًا.