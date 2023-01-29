انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 29 يناير.. تراجع طفيف للطن الواحد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الأرز الشعير اليوم، الأحد الموافق 29 يناير 2023 في الأسواق، فيما تباين سعر الأرز الأبيض ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك حركة البيع والشراء بالتعاملات اليوم في المحافظات، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير اليوم