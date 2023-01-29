سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 29 يناير.. تراجع طفيف للطن الواحد

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الأرز الشعير اليوم، الأحد الموافق 29 يناير 2023 في الأسواق، فيما تباين سعر الأرز الأبيض ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك حركة البيع والشراء بالتعاملات اليوم في المحافظات، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو التالي.
سعر الأرز الشعير اليوم
سعر الأرز الشعير الآن 2023
سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة، سجل عند 10400 جنيه.
سعر الأرز اليوم
سعر طن الأرز الأبيض السائب عريض الحبة، سجل عند 14550 جنيها.
سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة السائب، سجل عند 12250 جنيها.
أسعار الأرز اليوم بالمحافظات
سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر عريض الحبة، سجل عند 15050 جنيها.
وأوضح الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة، في محطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، بأن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات سجلت تراجع طفيف للطن الواحد، والتي تكون للأرز الشعير وكذلك للأرز الأبيض، سوءا عريض الحبة أو رفيع الحبة.