انت الان تتابع خبر سعر جرام الفضة اليوم الأحد 29 يناير.. محير العرسان معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تذبذبت سعر جرام الفضة اليوم الأحد، الموافق 29 يناير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الفضة أمس، وسعر الفضة منذ يومين، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية والتي جاءت على النحو التالي.

سعر جرام الفضة اليوم