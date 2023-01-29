انت الان تتابع خبر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.. الدولار الأسترالي مستريح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا شك أن أسعار العملات العربية والأجنبية، من أهم الأمور التي يبحث عنها فئة وشريحة كبيرة من المصريين بشكل يوم، لا سيما بعد قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة، وارتفاع سعر الفائدة، وزيادة أسعار العملات بشكل قياسي أمام الجنيه المصري، وخلال الساعات الحالية، استقرت غالبية الأسعار أمام الجنيه المصري مقارنة بـ أسعار العملات أمس السبت.

سعر العملات في السوق السوداء اليوم

واصلت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم تراجعها في السوق السوداء بسبب الاستقرار والثبات في البنك المركزي، حيث تستمر في تراجعها في السوق السوداء، ويستمر التراجع المدة الحالية. أسعار الصرف الرسمية

شهدت أسعار الصرف الرسمية للعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري استقرارا، وجاءت كالتالي:

أسعار العملات الأجنبية

موقع”دوت الخليج”، يرصد في السطور التالية، لقرائه، تفاصيل أسعار العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 29 يناير 2023، في البنك الأهلي المصري، وفي السوق الموازية:

الكرونا السويدي سجل للشراء 2.86، وبيع 2.88، وسجل الين الياباني الآن للشراء 22.56، وبيع 22.71، وجاء سعر الجنيه الاسترليني نحو 35.67 للشراء، و36.17 للبيع، واستقر الفرنك السويسري اليوم عند نحو شراء 32.4275، وبيع 32.5874.

كما سجل الكرون الدنماركي، نحو شراء 4.319، وبيع 4.339، وجاء الكورن النرويجي بنحو شراء 2.9896، وبيع 3.0113، وسجل الدولار الكندي الآن سجل نحو للشراء 22.28، وبيع 22.36.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل اليوم شراء 29.5، وللبيع سجل 29.55

سعر اليورو اليوم

سجل للشراء 31.65 وللبيع 32.02

سعر الدولار الأسترالي الآن

سجل شراء 20.62، وبيع 20.77

أسعار العملات العربية

سجل الريال القطري الآن، نحو 7.67، وبيع 8.19، وسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، نحو شراء 94.67، وبيع 97.09، وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، للشراء 7.9628، وللبيع 7.98 والدينار الأردنى، سجل شراء الدينار الأردني 41.61، وبيع 42.27، وسجل الريال العماني نحو شراء 76.01، وبيع 77.92.

أمام الدينار البحرينى فسجل شراء 77.39، وبيع 79.57، وسجل الدرهم الإماراتي اليوم نحو شراء 8.15، وبيع 8.16