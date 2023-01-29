انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأحد.. يلا اشتري البلطي من السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الأسماك اليوم الأحد 29 يناير 2023، التباين مع بَدْء المزاد العلني منذ قليل بسوق العبور، حيث استقر سعر السمك البلطي وثبت على سعر أمس دون زيادة جديدة، في ظل زيادة الإقبال على شرائه، إلى جانب استقرار غالبية الأصناف الشعبية من بينها السمك البوري والدنيس والجمبري، مقارنة بـ سعر السمك أمس.

جاءت أسعار الأسماك اليوم، مستقرة أمام المواطنين، دون تحرك أو تغير جديد، حيث نتج عن مزاد العبور اليوم، ثبات أسعار السمك البلطي والبوري واستقرار في الجمبري وغالبية الأصناف الأخرى.

من جهته يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، لقرائه، سعر السمك اليوم في سوق العبور.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

سجل سمك قشر البياض اليوم سعر 110 جنيهات للكيلو الواحد، ويصل إلى 150 جنيها في بعض الأماكن، ويحافظ على ثباته.

أسعار السمك اليوم البلطي

استقر سعر السمك البلطي، صباح اليوم، عند 25 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور، وللمستهلك سجل من 30 إلى 45 جنيهًا، وطرح في الوقت نفسه البلطي متوسط الحجم بـ 45 إلى 75 جنيهًا للمستهلك.

سعر سمك الدنيس

جاء سعر السمك الدنيس صباح اليوم الأحد، قيمة من 110 إلى 190 جنيهًا في الكيلو الواحد.

سعر كرتونة السمك المجمد

وصل سعر كيلو السمك المجمد بعد المزاد العلني منذ فليل، إلى نحو 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو جملة، ويبدأ من 45 إلى 70 جنيهًا للمستهلك، حسب الحجم.

أسعار الجمبري اليوم

شهد سعر كيلو الجمبري اليوم استقرارا كبيرًا في الحجم، حيث بلغ قيمة 160 حتى 500 جنيه للكيلو الواحد في سوق العبور.

سعر السمك البوري اليوم

جاء سعر كيلو السمك البوري للمستهلك من 75 إلى 90 جنيهًا، ويباع الحجم الصغير 55 جنيها للكيلو، وفي سوق العبور سجل نحو 75 جنيها للكيلو.