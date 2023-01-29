سعر كرتونة البيض اليوم الأحد.. البلدي مولع

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

ارتفعت سعر كرتونة البيض اليوم الأحد الموافق 29 يناير 2023، إذ زادت الكرتونة ما بين 25 إلى 40 جنيهًا عن سعرها الطبيعي فبلغ سعرها للمستهلك ما بين 70 إلى 100 جنيه بمختلف أنواعها.

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في المزرعة نحو 80 جنيهًا، ويصل للمستهلك ما بين 90 إلى 95 جنيها، بينما يباع في منافذ التموين بسعر 75 إلى 80 جنيها للمستهلك.

سعر البيض البلدي في السوق

تداول سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأحد من 88 إلى 100 جنيه للمستهلك، وفي المزرعة، سجل سعر من 80 جنيهًا وتصل إلى 90 جنيها.

سعر البيض الأبيض اليوم

شهد سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأحد تباينا، فبلغت قيمة من 73 إلى 75 جنيهًا في المزرعة، وللمستهلك تباع من 85 إلى 90 جنيها.