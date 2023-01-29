انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الأحد 29 يناير.. الطن مفرح الناس معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر الذرة اليوم، الأحد الموافق 29 يناير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، بسعر الذرة أول أمس، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.

سعر الذرة اليوم