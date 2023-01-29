سعر الذرة اليوم الأحد 29 يناير.. الطن مفرح الناس معاه

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر الذرة اليوم، الأحد الموافق 29 يناير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، بسعر الذرة أول أمس، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.
سعر الذرة اليوم
سعر طن الذرة برازيلي سجل عند 13700 جنيه.
سعر طن الذرة أوكراني سجل عند 12900 جنيه.
سعر أردب الذرة الرفيعة محلى سجل عند 1750 جنيه.
سعر الذرة الصفراء اليوم
سعر أردب الذرة الشامية سجل عند 2100 جنيه.
سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني سجل عند 14500جنيه.
سعر طن صويا فول فات مستورد سجل عند 34000 جنيه.
سعر طن صويا فول فات محلي سجل عند 29100 جنيه.
أسعار الذرة اليوم عالميا
فيما لم تسجل أي أسعار على المستوى العالمي.
سعر الفول الصويا اليوم
سعر بذرة الصويا SB مستورد سجل عند 35000 جنيه.
سعر طن كسب صويا محلى 44% سجل عند 44500 جنيه.
سعر طن كسب صويا 46% محلي سجل عند 46500 جنيه
سعر طن صويا هاى فات 43% مستورد سجل عند 27700 جنيه.
سعر صويا هاى فات 43% محلي سجل عند 21900 جنيه.