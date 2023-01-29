أسعار الأعلاف اليوم الأحد 29 يناير.. ثبات جديد مفرح التجار

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الأعلاف اليوم، االأحد سبت الموافق 29 يناير 2023 في الأسواق المحلية، على غرار ثباتها الأيام القليلة الماضية، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف منتصف الأسبوع، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.
أسعار الأعلاف اليوم
سعر طن العلف نامي سجل عند 20500 جنيه.
سعر طن العلف ناهي سجل عند 20400 جنيه.
سعر طن العلف بادي نامي سجل عند 19900جنيه.
سعر طن العلف بياض سجل عند 19700جنيه.
أسعار خامات الأعلاف اليوم
سعر طن النخالة الخشنة سجل عند 9700 جنيه.
سعر حمل تبن سجل عند 530 جنيها.
سعر قيراط البرسيم سجل عند 800 جنيه.
سعر طن العلف بياض 17% سجل عند 17200 جنيه.
سعر طن بياض 16% سجل عند 17100 جنيه.
أسعار أعلاف الدواجن اليوم
سعر طن كسب عباد +36% سجل عند 20000 جنيه.
سعر جيلوتين مستورد سجل عند 44000 جنيه.
سعر طن جيلوتين محلى سجل عند 43000 جنيه.
سعر ردة بران محلى سجل عند 9700 جنيه.
سبب تذبذب سعر طن الأعلاف مؤخرا
وكشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن سبب تذبذب سعر طن الأعلاف تكون حسب سعر الدولار الأمريكي، وتختلف أيضا حسب المعروض والطلب عليه، مما يتسبب في زيادة سعر الطن أو انخفاضه.