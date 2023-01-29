أسعار الأعلاف اليوم الأحد 29 يناير.. ثبات جديد مفرح التجار

انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الأحد 29 يناير.. ثبات جديد مفرح التجاروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الأعلاف اليوم، االأحد سبت الموافق 29 يناير 2023 في الأسواق المحلية، على غرار ثباتها الأيام القليلة الماضية، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف منتصف الأسبوع، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم