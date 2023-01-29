انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الأحد.. اعرف أسعار الفراخ الآن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل بورصة الدواجن اليوم، ارتفاعها بشكل قياسي في الأسواق سواء للمستهلك أو في المزارع، حيث بدأت الأسعار صباح اليوم الأحد 29 يناير 2023، مرتفعة للغاية، ووصلت الزيادة في الكيلو الواحد أكثر من 30 جنيهًا، في ظل عزوف بعض المواطنين عن الشراء بعد زيادة السعر بشكل قياسي.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

يستعرض”دوت الخليج”، لقرائه ومتابعيه في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الأحد 29 يناير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات، سواء سعر البيع جملة وللمستهلك:

سجلت غالبية الأصناف الشعبية للدواجن، اليوم الأحد ارتفاعا بشكل كبير، إذ وصلت الدواجن البيضاء إلى زيادة أكثر من 40 جنيهًا في الكيلو الواحد المدة الماضية، على إثر أزمة الدولار التي حدثت المدة الماضية.

سعر البانيه اليوم

شهد سعر كيلو البانية اليوم، قيمة ما بين 120 و160 جنيها للكيلو في ارتفاع قياسي.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

وصل سعر الدواجن البيضاء اليوم، إلى ارتفاع قياسي جديد، حيث سجل الكيلو الواحد ما بين 50 جنيهًا إلى 60 جنيها في المزرعة، وللمستهلك سجل من 65 إلى 70 جنيها، كما سجلت الفراخ الأمهات ما بين 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

شهدت أسعار الدواجن البلدي اليوم ارتفاعا كبيرًا للمستهلك، فسجل سعرها اليوم من 70 جنيهًا وتصل إلى 80 جنيهًا، وتباع بـ 65 جنيها جملة في الأقل.

أسعار الفراخ الساسو

واصلت الفراخ الساسو ارتفاعها اليوم لتصل إلى سعر 65 جنيهًا في المزرعة، وجاءت للمستهلك من 70 جنيهًا حتى 75 جنيها

بورصة الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الساسو اليوم شهد من 5 حتى 25 جنيها، والكتكوت الأبيض يباع بـ 20 جنيها