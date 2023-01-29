انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم الأحد.. بكام بالدولار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأت البنوك المصرية صباح اليوم، تداول سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 29 يناير 2023 باستقرار وتباين كبير، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، لتسجل العملة السعودية تباينًا، في بشرى سارة للراغبين في أداء العمرة، مقارنة بـ سعر الريال السعودي أمس.

سعر الريال السعودي بالمصري

يستعرض “دوت الخليج”، في السطور التالية، لقرائه ومتابعيه، تفاصيل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، اليوم

جاء سعر الريال السعودي اليوم الأحد، مستقرا بشكل كبير أمام الجنيه المصري، دون أي تغير جديد، كما حافظ على ثبات سعره من الأسبوع الماضي، في البنك المركزي المصري، وفي البنوك المصرية، لا سيما بعد القفزة الكبيرة الأخيرة على إثر ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المصري 3% المدة الماضية،

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

شهد سعر الريال السعودي مع بداية اليوم الأحد، ثباتا واستقرارا في البنوك المصرية، لكنه في الوقت نفسه لا يزل يتراجع في السوق السوداء بشكل كبير، بسبب قلة الإقبال على التداول خارج البنوك، وعزوف المواطنين، نسبة إلى ارتفاع سعره في البنك، فأصبح المواطن يرفض التداول في السوق السوداء.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 8.30 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 8.29 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي نحو 8.29 جنيه للشراء، و8.45 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.30 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.

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