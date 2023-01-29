سعر الدولار اليوم في مصر.. كم جنيه مصري مقابل 100 دولار؟

رياض - احمد صلاح - استأنفت البنوك المصرية عملها صباح اليوم الأحد 29 يناير 2029 باستقرار جديد في سعر الدولار اليوم في مصر، أمام الجنيه المصري، مقارنة بـ سعر الدولار أمس، وذلك مع بداية التعاملات وانتهاء العطلة الأسبوعية للبنوك والمصارف، لا سيما وأن العملة الأمريكية هي الأهم والأكثر بحثًا على جوجل من بين العملات في مصر.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار في البنوك
سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، نحو 29.95 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان، نحو 29.8 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف
سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 29.8 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
كم جنيه مصري مقابل 100 دولار؟
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، نحو 29.65 جنيه شراء و29.75 جنيه بيع.
سعر الدولار الآن
سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري نحو 29.6 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
سجل الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 29.5 جنيه شراء و29.57 جنيه بيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل الدولار في بنك مصر نحو 29.5 جنيه شراء و29.57 جنيه بيع.