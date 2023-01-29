انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر.. كم جنيه مصري مقابل 100 دولار؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استأنفت البنوك المصرية عملها صباح اليوم الأحد 29 يناير 2029 باستقرار جديد في سعر الدولار اليوم في مصر، أمام الجنيه المصري، مقارنة بـ سعر الدولار أمس، وذلك مع بداية التعاملات وانتهاء العطلة الأسبوعية للبنوك والمصارف، لا سيما وأن العملة الأمريكية هي الأهم والأكثر بحثًا على جوجل من بين العملات في مصر.

سعر الدولار اليوم

يستعرض موقع”دوت الخليج”، في السطور التالية، مع صباح اليوم الأحد، سعر الدولار اليوم في مصر، أمام الجنيه المصري: