انت الان تتابع خبر أسعار الخضار اليوم الأحد.. الفاكهة في الروقان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الخضار اليوم استقرارها في الأسواق للمستهلك، وفي أماكن الجملة، في ظل إقبال المواطنين بشكل كبير على الشراء، وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار الفاكهة تباينًا، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 29 يناير، مقارنة بـ سعر الخضروات والفاكهة أمس، كما وصلت أسعار الخضروات والفاكهة المدة الماضية إلى مستويات قياسية.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

يستعرض “دوت الخليج”، لقرائه ومتابعيه في السطور التالية، أسعار الخضار اليوم والفاكهة، الأحد 29 يناير 2023، في الأسواق المحلية، وحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور اليوم:

سجل البصل اليوم سعر 3 جنيهات، وجاء يلو الطماطم بين 4 و6 جنيهات، وسجل كيلو الفاصوليا بين 16 و20 جنيهًا، وسعر كيلو البامية 20 جنيها، في حين سجل كيلو الباذنجان الرومي بين 6 و8 جنيهات.

كما شهد سعر كيلو الفلفل الرومي بين 5 و7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الملوخية اليوم من 3 إلى 5 جنيهات، وكيلو الخِيار سجل ما بين 6 و9 جنيهات، إلى جانب شهد سعر كيلو الفلفل البلدي الحار اليوم بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

شهد سعر البرتقال سجل نحو 7 جنيهات، وسجلت المانجو الزبدية نحو 30 جنيها، فيما سجل سعر اليوسفي نحو 8 جنيهات، وجاءت الجوافة اليوم بنحو 7 جنيهات، والمانجو العويسي نحو 25 جنيها.

كما سجل الليمون من 4 إلى 8 جنيهات، وشهد كيلو الموز نحو 15 جنيها، وسجل سعر كيلو التفاح المستورد اليوم من 25 إلى 30 جنيهًا، وسعر الكمثرى 15 جنيها، فيما سجل سعر العنب البناتي ما بين 40 جنيها.