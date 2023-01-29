انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأحد.. اعرف عيار 21 بكام؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 29 يناير 202، بشكل ملحوظ، في غالبية الأعيرة الذهبية، مع بداية التداول الصباحي، مقارنة بـ سعر الذهب أمس السبت، إذ تراجع المعدن الأصفر بقيمة 10 جنيهات في الأعيرة، وأكثر من 50 جنيهًا في الجنيه الذهب، وذلك تزامنًا مع اضطراب الأسعار المدة الحالية، وعدم ثباتها.

سعر الجنيه الذهب

محتوى “دوت الخليج”، يرصد لمتابيعه، في السطور التالية، تفاصيل أسعار الذهب اليوم الأحد 29 يناير، مقارنة بالسعر أمس، في جميع الأعيرة الذهبية.

استقر سعر الذهب اليوم بشكل ملحوظ، وسجل الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 50 جنيها، ليسجل في بداية صباح اليوم في الصاغة قيمة 14040 جنيهًا.

سعر الذهب الآن

وفق آخر تحديث لسعر الذهب في الأسواق ومحال الصاغة، سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد كالتالى:

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سجل جرام الذهب عيار 21 صباح اليوم الأحد، قيمة 1755 جنيها، ويصل إلى سعر 1850 جنيها بالمصنعية في بعض المحال، لا سيما وأن المصنعية تبدأ من 40 إلى 150 جنيًها.

سعر جرام الذهب عيار 14

وصل سعر الجرام عيار 21 اليوم، نحو 1170جنيها للجرام

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل عيار 18 صباح اليوم الأحد، سعر 1504 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب في السوق عيار 24 نحو 2006 جنيهات.