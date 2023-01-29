انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأحد 29 يناير.. كيلو البتلو وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم، الأحد الموافق 29 يناير 2023 في الأسواق المحلية، كما تختلف تلك الأسعار التالية حسب المنطقة والأخرى، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أمس، وأسعار اللحوم أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم