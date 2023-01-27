انت الان تتابع خبر أعلى شهادة ادخار في البنوك الآن.. أيام وهتتلغي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زاد بحث كثيرا من الموطنين عن أعلى شهادة ادخار لا سيما بعد اقترب موعد توقف وإلغاء شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر، بعد أن طرحوا الشهادة ذات العائد 25% لمدة عام،ا الشهر، لتوفير عائد مرتفع يساعد المواطنين على مواجهة التضخم.

مميزات شهادة الـ 25%

البنك الأهلي المصري، كان قد أكد في بيان له،أنه يدرس إيقاف إتاحة الشهادة خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية الشهر الجاري بعد ما جمعت مدخرات بنحو 215 مليار جنيه في أول 15 يوما من طرحها حيث تحقق المستهدف منها.

– مدة الشهادة عام واحد، وتباع في بنكي الأهلي ومصر فقط.

– نسبة العائد 22.5% سنويا يصرف شهريا.

– نسبة العائد 25% يصرف العائد نهاية استحقاق الشهادة.

– تسمى في البنك الأهلي بالشهادة البلاتينية وفي بنك مصر تسمى شهادة القمة.

– شراء الشهادة يبدا من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

-يمكن شراؤها من فروع البنوك خلال أيام العمل الرسمية، ومن خلال الموبايل البنكي أو الإنترنت.