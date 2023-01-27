أسعار السلع اليوم الجمعة للمستهلك.. شوف الزيت والسكر وصلوا لكام؟

رياض - احمد صلاح - يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير، أسعار السلع اليوم الجمعة، الموافق 27 يناير 2023 للمستهلك في الأسواق، والتي تتنوع ما بين الزيت والسكر والفول والقمح والدقيق وغيرها من باقي أنواع السلع، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.
أسعار السلع الأساسية اليوم للمستهلك
فيما بلغ سعر السكر اليوم عند حوالي 21 جنيها للكيلو.
وسجل سعر الدقيق اليوم عند حوالي 19 جنيها للكيلو.
كما بلغ سعر الفول البلدي اليوم عند حوالي 37 جنيها للكيلو.
وبلغ سعر كيلو الفول المستورد اليوم عند حوالي 35 جنيها.
أسعار السلع اليوم للمستهلك
وجاء سعر كيلو العدس المستورد اليوم عند حوالي 45 جنيها.
أما سعر العدس بجبه اليوم، فقد جاء عند حوالي 40 جنيها للكيلو.
وبلغ سعر القمح اليوم عند حوالي 17 جنيها للكيلو.
وبالنسبة لسعر كيلو اللوبيا اليوم، فقد جاء عند حوالي 44 جنيها.
وسعر الفاصوليا البيضاء اليوم، سجلت عند حوالي 44 جنيها للكيلو.
سعر الزيت اليوم للمستهلك
سعر زيت سلايت 700 مل اليوم، عند 50 جنيها، وسعر زيت قلية خليط 700 مل اليوم، عند 32 جنيها، وسعر زيت هلا عباد 750 مل اليوم، عند 40 جنيها، وبلغ سعر زيت عباد 1.6 لتر اليوم، عند 80 جنيها.