انت الان تتابع خبر أسعار السلع اليوم الجمعة للمستهلك.. شوف الزيت والسكر وصلوا لكام؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير، أسعار السلع اليوم الجمعة، الموافق 27 يناير 2023 للمستهلك في الأسواق، والتي تتنوع ما بين الزيت والسكر والفول والقمح والدقيق وغيرها من باقي أنواع السلع، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار السلع الأساسية اليوم للمستهلك