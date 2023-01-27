انت الان تتابع خبر أسعار الخضار اليوم في مصر.. شوف الفاكهة بكام دلوقتي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضار اليوم والفاكهة، بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 27 يناير، استقرارا كبيرًا، مقارنة بالمدة الماضية التي وصلت فيها الأسعار إلى مستويات كبيرة على خلفية ارتفاع أسعار الدولار وذلك مقارنة بـ أسعار الخضروات أمس.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

“دوت الخليج”، يرصد في السطور التالية، أسعار الخضار اليوم والفاكهة، الجمعة 27 يناير 2023، في الأسواق المحلية، ووفق الموقع الإلكتروني لسوق العبور اليوم:

سجل البصل اليوم سعر 3 جنيهات.

سجل سعر كيلو الطماطم اليوم بين 4 و6 جنيهات.

شهد سعر كيلو الفاصوليا بين 16 و20 جنيهًا.

شهد سعر كيلو البامية 20 جنيها.

شهد كيلو الباذنجان الرومي بين 6 و8 جنيهات.

شهد سعر كيلو الفلفل الرومي بين 5 و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو الملوخية اليوم من 3 إلى 5 جنيهات.

سجل كيلو الخِيار ما بين 6 و9 جنيهات.

سجل كيلو الفلفل البلدي الحار اليوم بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر البرتقال سجل نحو 7 جنيهات.

المانجو الزبدية سجلت نحو 30 جنيها.

سعر اليوسفي سجل اليوم نحو 8 جنيهات.

الجوافة سجلت اليوم نحو 7 جنيهات.

سجلت المانجو العويسي نحو 25 جنيها.

سجل الليمون من 4 إلى 8 جنيهات.

سجل كيلو الموز نحو 15 جنيها.

سعر كيلو التفاح المستورد اليوم سجل من 25 إلى 30 جنيهًا.

سعر الكمثرى 15 جنيها.

سعر العنب البناتي ما بين 40 جنيها.