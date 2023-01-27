انت الان تتابع خبر عاجل| تغيرات في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة.. افرحوا يا معتمرين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ثبت سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 27 يناير 2023، على أسعار أمس، دون أي تغير جديد أمام الجنيه المصري، بسبب العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، إذ وصل مع بداية التداول الصباحي في البنوك العاملة في مصر، إلى ثبات واستقرار كبير في سعر الصرف أمام العملة المصرية، في بشرى سارة للراغبين في أداء العمرة.

سعر الريال السعودي بالمصري

يستعرض “دوت الخليج”، في السطور التالية، تفاصيل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة في البنوك المصرية والمصارف:

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة، استقرارا وثباتا، في نهاية الأسبوع على أسعار أمسِ، دون أي تغير جديد، ويظل محافظا على سعره القياسي، بعد ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المصري 3% المدة الماضية،

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

يستمر السوق الموازي، في خسائره الكبيرة في كثير من العملات، من بينها الريال السعودي، الذي يستمر في تراجعه في السوق السوداء، بعد حالة اضطراب كبيرة في جميع العملات أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل نحو 8.30 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل نحو 8.29 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي

سجل نحو 8.29 جنيه للشراء، و8.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل نحو 8.30 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.