سعر الدولار اليوم في مصر.. غامل عمايله في البنك الأهلي

رياض - احمد صلاح - ثبت سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 27 يناير 2023، بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك والمصارف يومي الجمعة والسبت، لتستقر أسعار الصرف أمام الجنيه المصري، مقارنة بـ ، وتعد العملة الأمريكية هي الأهم والأكثر بحثًا على جوجل من بين العملات بسبب أهميته الكبيرة، واعتماد مختلف شرائح وفئات المجتمع المصري عليه في حياتهم اليومية، ولمدى تأثيره الكبير على سعر الجنيه المصري وقيمته،.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وصل سعره إلى حو 29.95 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان
شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 29.8 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف
سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي
حقق نحو 29.8 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
كم جنيه مصري مقابل 100 دولار؟
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
استقر في بنك الإسكندرية بقيمة 29.65 جنيه شراء و29.75 جنيه بيع.
سعر الدولار الآن
سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري
شهد سعر 29.6 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
بلغ سعر الدولار الآن 29.5 جنيه شراء و29.57 جنيه بيع داخل البنك الأهلي
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
شهد سعر 29.5 جنيه شراء و29.57 جنيه بيع.