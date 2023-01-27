انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر.. غامل عمايله في البنك الأهلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ثبت سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 27 يناير 2023، بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك والمصارف يومي الجمعة والسبت، لتستقر أسعار الصرف أمام الجنيه المصري، مقارنة بـ ، وتعد العملة الأمريكية هي الأهم والأكثر بحثًا على جوجل من بين العملات بسبب أهميته الكبيرة، واعتماد مختلف شرائح وفئات المجتمع المصري عليه في حياتهم اليومية، ولمدى تأثيره الكبير على سعر الجنيه المصري وقيمته،.

سعر الدولار اليوم